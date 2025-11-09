Bir dönem Avrupa'daydı, şimdi 2. Lig'de eksi 40 puanda: Bu sezon ikinci kez puan aldı

Nesine 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligin 12. haftasında konuk ettiği Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol ile 0-0 berabere kalarak bu sezon ikinci kez puan alabildi.

Bir dönem Avrupa kupalarında boy gösteren ancak son dönemde aldığı kötü sonuçlar ve puan cezalarıyla ligin son sıralarına demir atan Malatya temsilcisi, dün Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol maçından aldığı 1 puanla taraftarına moral verdi.

Bu sezon ilk puanını 6. haftada deplasmanda Ankara Demirspor ile 1-1 kalarak alan Malatya ekibi, bu sezon çıktığı 12 maçta iki puan toplayabildi.