Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de oynamıştı, Trabzonspor transferi resmen açıkladı

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Umut Nayir ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 1,5 + 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır."

Anlaşmaya göre, oyuncuya 2025-2026 sezonunun ikinci yarısı için 21 milyon lira, 2026-2027 sezonu için 47 milyon 250 bin lira garanti ücret ödeneceği aktarılan açıklamada, "Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde, opsiyon sezonu olan 2027-2028 futbol sezonunda 63 milyon lira garanti ücret ödenecektir."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Konyaspor formasıyla 21 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 8 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

DAHA ÖNCE BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DE DE FORMA GİYDİ

2018'de Osmanlıspor'dan Beşiktaş'a transfer olan ve bonservisi üç sezon boyunca siyah-beyazlılarda kalan Nayir, kulüpte çıktığı 30 maçta 6 gol - 1 asistlik performans sergilemişti.