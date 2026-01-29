Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de oynamıştı, Trabzonspor transferi resmen açıkladı
29.01.2026 21:32
Trabzonspor, Konyaspor'da forma giyen santrfor oyuncusu Umut Nayir'i renklerine bağladığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de zirvenin takipçisi olan Trabzonspor'da ara transfer dönemi hareketliliği devam ediyor.
Mathias Lovik ve Chibuike Nwaiwu'yu kadrosuna katan bordo-mavililer, hücum hattına takviyesini de Süper Lig'den yaptı.
Karadeniz ekibi, Konyaspor'da forma giyen santrfor oyuncusu Umut Nayir'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Umut Nayir'in Eyüpsporlu Emir Ortakaya ile hava topu mücadelesi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Umut Nayir ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 1,5 + 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır."
Anlaşmaya göre, oyuncuya 2025-2026 sezonunun ikinci yarısı için 21 milyon lira, 2026-2027 sezonu için 47 milyon 250 bin lira garanti ücret ödeneceği aktarılan açıklamada, "Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde, opsiyon sezonu olan 2027-2028 futbol sezonunda 63 milyon lira garanti ücret ödenecektir."
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Konyaspor formasıyla 21 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 8 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.
DAHA ÖNCE BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DE DE FORMA GİYDİ
2018'de Osmanlıspor'dan Beşiktaş'a transfer olan ve bonservisi üç sezon boyunca siyah-beyazlılarda kalan Nayir, kulüpte çıktığı 30 maçta 6 gol - 1 asistlik performans sergilemişti.
Umut Nayir'in Beşiktaş formasıyla gol sevinci.
Daha sonra 2023/24 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Umut Nayir, sarı-lacivertlilerde 13 maça çıktı ancak gol ya da asist katkısı veremedi.
Umut Nayir.