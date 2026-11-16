Bir dönem sona erdi, Romelu Lukaku veda etti
16.11.2026 13:05
Son Güncelleme: 16.11.2026 13:11
Romelu Lukaku, Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olmuştu.
Fenerbahçe'nin santrforu Romelu Lukaku, kariyeriyle ilgili aldığı kritik kararı açıkladı.
Liglere verilen milli arada dünya futbolunda dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusu Romelu Lukaku, kariyeriyle ilgili aldığı kritik kararı resmen duyurdu.
Tecrübeli futbolcu, Belçika Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.
Lukaku, Belçika Milli Takımı'nın formasını son olarak Uluslar A Ligi'ndeki Fransa maçında terletti.
Kararını sosyal medyadan duyuran Lukaku, paylaşımında şu sözleri kullandı:
"Bu 16 yıl boyunca elimden gelen her şeyi verdim. Aklınıza gelebilecek her duyguyu yaşadım. Her zaman minnettar kalacağım harika takım arkadaşlarıyla oynadım. Hepsine teşekkür etmek istiyorum.
Ayrıca takıma katkı sağlamam için beni teşvik eden ve bana güvenen tüm antrenörlerime de teşekkürlerimi sunuyorum.
Çok güzel bir yolculuktu ve her anından büyük keyif aldım.
Belçikalı taraftarlara takımımıza verdikleri destek için teşekkür ederim. Ülkemi 4 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmekten dolayı gurur duyuyorum.
Bu anları asla unutmayacağım. Burada noktayı koyma kararımla huzurluyum. Harikaydı, çok keyifliydi.
Minnettarım, teşekkürler."
BELÇİKA DA VEDA ETTİ
Belçika Milli Takımı'nın resmi sosyal medya hesabından da Lukaku'ya teşekkür edildi.
Paylaşımda şöyle denildi:
"Bir golcüden fazlası, nesiller boyu Belçika taraftarları için bir lider, güçlü bir kişilik ve ilham kaynağı oldun.
Kırmızı Şeytanlar'ın tarihinde inanılmaz bir sayfa yazdın.
Her şey için teşekkürler Romelu."
BELÇİKA PERFORMANSI
Belçika Milli Takımı formasıyla 135 maçta boy gösteren 33 yaşındaki futbolcu, 94 kez fileleri sarstı.