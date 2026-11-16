Bir dönem sona erdi, Romelu Lukaku veda etti

Kararını sosyal medyadan duyuran Lukaku, paylaşımında şu sözleri kullandı:

"Bu 16 yıl boyunca elimden gelen her şeyi verdim. Aklınıza gelebilecek her duyguyu yaşadım. Her zaman minnettar kalacağım harika takım arkadaşlarıyla oynadım. Hepsine teşekkür etmek istiyorum.

Ayrıca takıma katkı sağlamam için beni teşvik eden ve bana güvenen tüm antrenörlerime de teşekkürlerimi sunuyorum.

Çok güzel bir yolculuktu ve her anından büyük keyif aldım.

Belçikalı taraftarlara takımımıza verdikleri destek için teşekkür ederim. Ülkemi 4 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmekten dolayı gurur duyuyorum.

Bu anları asla unutmayacağım. Burada noktayı koyma kararımla huzurluyum. Harikaydı, çok keyifliydi.

Minnettarım, teşekkürler."

BELÇİKA DA VEDA ETTİ

Belçika Milli Takımı'nın resmi sosyal medya hesabından da Lukaku'ya teşekkür edildi.

Paylaşımda şöyle denildi:

"Bir golcüden fazlası, nesiller boyu Belçika taraftarları için bir lider, güçlü bir kişilik ve ilham kaynağı oldun.

Kırmızı Şeytanlar'ın tarihinde inanılmaz bir sayfa yazdın.

Her şey için teşekkürler Romelu."

BELÇİKA PERFORMANSI

Belçika Milli Takımı formasıyla 135 maçta boy gösteren 33 yaşındaki futbolcu, 94 kez fileleri sarstı.