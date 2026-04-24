Bir dönem Süper Lig'de oynamıştı, 40 yaşında hayatını kaybetti
24.04.2026 16:33
Son Güncelleme: 24.04.2026 16:42
Enaramo Türkiye'de birçok takımda oynamıştı.
Eski futbolcu Michael Enaramo, 40 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.
Sivasspor’da gösterdiği performansla dikkat çekip, Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Enaramo, sonrasında Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor’da da forma giymişti.
İDMANDA YERE YIĞILDI
Nijerya basınına göre; Eneramo, ülkesinde bir antrenman sırasında fenalaştı. Yere yığılan Eneramo, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
2013 yılında Sivasspor'dan Beşiktaş'a transfer olurken yapılan sağlık kontrollerinde kalbinde sorun tespit edilen Eneramo'nun, bu nedenle oynatılmadığı, Nijeryalı oyuncusunun kalp krizi geçirme riski taşıdığı belirlenmişti.
Nijerya Futbol Federasyonu da yaptığı resmi açıklamayla eski milli futbolcularının vefat ettiğini doğruladı.