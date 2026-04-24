Bir dönem Süper Lig'de oynamıştı, 40 yaşında hayatını kaybetti

Eski futbolcu Michael Enaramo, 40 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Sivasspor ’da gösterdiği performansla dikkat çekip, Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Enaramo, sonrasında Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor’da da forma giymişti.

İDMANDA YERE YIĞILDI

Nijerya basınına göre; Eneramo, ülkesinde bir antrenman sırasında fenalaştı. Yere yığılan Eneramo, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2013 yılında Sivasspor'dan Beşiktaş'a transfer olurken yapılan sağlık kontrollerinde kalbinde sorun tespit edilen Eneramo'nun, bu nedenle oynatılmadığı, Nijeryalı oyuncusunun kalp krizi geçirme riski taşıdığı belirlenmişti.