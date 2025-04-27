Bir dönem Avrupa'da oynayan Denizlispor amatörde mücadele edecek

Bir zamanlar Süper Lig'de boy gösteren ve 2002-2003'te UEFA Kupası'nda Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil eden Denizlispor, tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düştü.



Süper Lig'den 2020-2021'de düştükten sonra 3. Lig'e kadar gerileyen Denizlispor, özellikle yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle burada da tutunamadı.

Denizlispor Kulübü, 2002-2003'te o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti. O sezon son 16 turuna kadar yükselen yeşil-siyahlı ekip, kupaya uzanan Portekiz ekibi Porto'ya yenilerek organizasyondan elendi.



Daha önce 21 sezon Süper Lig'de yer alan Denizlispor, 2020-2021'de Süper Lig, 2022-2023'te 1. Lig'e veda ettikten sonra geçen sezon da TFF 2. Lig'de tutunamadı.



Yeşil-siyahlı ekip, 2021 yılında Süper Lig'den düşmesinin ardından birkaç kez transfer yasağı aldı.



Bu süreçte altyapıdan yetişen genç futbolcularla mücadele etmek zorunda kalan takım, başarılı olamadı.



Ege temsilcisi 2024-2025 sezonunun son haftasında sahasında Niğde Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak, tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düştü. Bu sonuçla Ege temsilcisi, 1966-1967 sezonundan bu yana mücadele ettiği profesyonel liglere veda etti.



Denizli ekibi, 1983-1984 sezonunda Süper Lig'deki en iyi performansını sergileyerek ligi 3. sırada tamamladı. Denizlispor, 2000'li yılların başında mücadele ettiği Avrupa kupalarında Türk futbolunu başarıyla temsil etti.



Özellikle 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda mücadele eden takım, büyük bir başarı yakalayamasa da uluslararası arenada adından söz ettirmeyi başardı. Bu, kulübün Avrupa'da tanınmasını sağladı.