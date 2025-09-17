Bir garip futbol tesadüfü: Jose Mourinho'nun yeni adresi en çok Fenerbahçelileri şaşırttı!
Fenerbahçe'den sonraki durağı merak edilen Jose Mourinho ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Karabağ'a karşı 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrılan Benfica'da hareketli günler yaşanıyor.
Devler Ligi'nde alınan tarihi mağlubiyet sonrası Portekiz kulübü, teknik direktör Bruno Lage'nin görevine son verdi.
CNN Portekiz ve A Bola'nın haberine göre Benfica, Lage'nin yerine teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirmek istiyor.
PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI
Fenerbahçe ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'ya karşı oynanan maçtan sonra yolları ayrılan Jose Mourinho'nun Portekiz kulübüyle prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.
BENFICA'DAN AÇIKLAMA
Benfica'nın başkanı Rui Costa, Karabağ maçının ardından "Burada isimlerden bahsetmenin bir anlamı yok. Benfica'nın şu anda bir teknik direktörü yok. Maçtan sonra yaşanan tek şey Bruno Lage ile yapılan görüşme ve dolayısıyla Bruno Lage'ın ayrılışıydı. Bugün ne bir teknik direktör atandı ne de gelecekte Benfica'yı temsil edecek bir teknik direktörden bahsedildi. Şimdi, elbette, daha önce de söylediğim gibi, Cumartesi günü Vila das Aves'te Benfica'nın yedek kulübesinde bir teknik direktörün olması için hazırlık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin başında 62 maça çıkan 62 yaşındaki teknik adam; 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Mourinho, Fenerbahçe'de 2.02'lik puan ortalaması yakaladı.
