Bir garip futbol tesadüfü: Jose Mourinho'nun yeni adresi en çok Fenerbahçelileri şaşırttı!

BENFICA'DAN AÇIKLAMA

Benfica'nın başkanı Rui Costa, Karabağ maçının ardından "Burada isimlerden bahsetmenin bir anlamı yok. Benfica'nın şu anda bir teknik direktörü yok. Maçtan sonra yaşanan tek şey Bruno Lage ile yapılan görüşme ve dolayısıyla Bruno Lage'ın ayrılışıydı. Bugün ne bir teknik direktör atandı ne de gelecekte Benfica'yı temsil edecek bir teknik direktörden bahsedildi. Şimdi, elbette, daha önce de söylediğim gibi, Cumartesi günü Vila das Aves'te Benfica'nın yedek kulübesinde bir teknik direktörün olması için hazırlık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI



Fenerbahçe'nin başında 62 maça çıkan 62 yaşındaki teknik adam; 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Mourinho, Fenerbahçe'de 2.02'lik puan ortalaması yakaladı.