Bir gecede iki rekor: Ronaldo milli takımlar tarihine geçti

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Portekizli yıldız Ronaldo, futbol tarihinin en fazla milli maça çıkan (197) oyuncusu oldu.



C Grubu'nda İtalya'ya konuk olan İngiltere ise 13. dakikada Declan Rice ve 44. dakikada penaltıdan Harry Kane'in golleriyle 2-1 galip geldi. İtalya'nın golünü, 56. dakikada Mateo Retegui kaydetti.

Kane, 54 gole ulaştığı İngiltere Milli Takımı'nda Wayne Rooney'yi geride bırakarak en golcü futbolcu unvanını elde etti.



Elemelerde 3 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



C GRUBU



İtalya-İngiltere: 1-2



Kuzey Makedonya-Malta: 2-1



H GRUBU



Kazakistan-Slovenya: 1-2



Danimarka-Finlandiya: 3-1



San Marino-Kuzey İrlanda: 0-2



J GRUBU



Portekiz-Lihtenştayn: 4-0



Slovakya-Lüksemburg: 0-0



Bosna Hersek-İzlanda: 3-0



Elemelerin ilk haftasına, bugün 4 grupta oynanacak 8 maçla devam edilecek.