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Bir gecede iki rekor: Ronaldo milli takımlar tarihine geçti

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ilk maçında Lihtenştayn'ı 4-0 yenen Portekiz'de Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en fazla milli maça çıkan (197) oyuncusu oldu. Karşılaşmada iki gole imza atan Portekizli yıldız ayrıca milli takım formasıyla resmi maçlarda 100 gol atan ilk oyuncu unvanını elde etti.

Bir gecede iki rekor: Ronaldo milli takımlar tarihine geçti

2024 (EURO 2024) Elemeleri, 8 karşılaşmayla başladı.

EURO 2024 Elemeleri'ndeki C, H ve J gruplarında ilk hafta maçları yapıldı.

, J Grubu'nda ağırladığı Lihtenştayn'ı Joao Cancelo'nun 8, Bernardo Silva'nın 47, 'nun 51 (penaltıdan) ve 63. dakikalarda attığı gollerle 4-0 yendi.

Bir gecede iki rekor: Ronaldo milli takımlar tarihine geçti - 1

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Portekizli yıldız Ronaldo, futbol tarihinin en fazla milli maça çıkan (197) oyuncusu oldu.

C Grubu'nda İtalya'ya konuk olan İngiltere ise 13. dakikada Declan Rice ve 44. dakikada penaltıdan Harry Kane'in golleriyle 2-1 galip geldi. İtalya'nın golünü, 56. dakikada Mateo Retegui kaydetti. 

Bir gecede iki rekor: Ronaldo milli takımlar tarihine geçti - 2

Kane, 54 gole ulaştığı İngiltere Milli Takımı'nda Wayne Rooney'yi geride bırakarak en golcü futbolcu unvanını elde etti.

Elemelerde 3 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

C GRUBU

İtalya-İngiltere: 1-2

Kuzey Makedonya-Malta: 2-1

H GRUBU

Kazakistan-Slovenya: 1-2

Danimarka-Finlandiya: 3-1

San Marino-Kuzey İrlanda: 0-2

J GRUBU

Portekiz-Lihtenştayn: 4-0

Slovakya-Lüksemburg: 0-0

Bosna Hersek-İzlanda: 3-0

Elemelerin ilk haftasına, bugün 4 grupta oynanacak 8 maçla devam edilecek.

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