"Bir gün döneceğim" demişti, Fenerbahçe anlaşmaya vardı! Mert Günok geri dönüyor

ESKİ YUVASINA DÖNÜYOR

Sarı-lacivertlilerden 2015 yılında ayrılırken "Bir gün geri döneceğim" açıklamasını yapan ve Galatasaray'dan gelen teklifi reddederek Bursaspor'un yolunu tutan Günok, yaklaşık 11 yıl sonra eski yuvasına geri dönüyor.

BEŞİKTAŞ KADRO DIŞI BIRAKMIŞTI

Trendyol Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısını çalkantılı geçiren Beşiktaş, yılın son maçında Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'nda 2-1 mağlup ederek devre arasına girmişti.

Sezonun ikinci yarısında çıkışa geçmek isteyen siyah-beyazlılarda Necip Uysal ile Mert Günok'un kadro dışı bırakıldığı ve kendilerine kulüp bulmalarının istendiği duyurulmuştu.