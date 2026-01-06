"Bir gün döneceğim" demişti, Fenerbahçe anlaşmaya vardı! Mert Günok geri dönüyor

06.01.2026 10:04

Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Ara transferin hareketli ekibi Fenerbahçe, dikkat çeken bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve kulüp bulması istenilen kaleci Mert Günok için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

 

FENERBAHÇE ANLAŞTI

 

Fenerbahçe, siyah-beyazlılarda gözden çıkarılan 36 yaşındaki file bekçisiyle anlaşmaya vardı.

 

Sarı-lacivertli kulüp, oyuncuyla bir yılı opsiyonlu iki buçuk yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin transferi kısa sürede açıklaması bekleniyor.

Anadolu Ajansı

Kaleci Mert Günok.

ESKİ YUVASINA DÖNÜYOR

 

Sarı-lacivertlilerden 2015 yılında ayrılırken "Bir gün geri döneceğim" açıklamasını yapan ve Galatasaray'dan gelen teklifi reddederek Bursaspor'un yolunu tutan Günok, yaklaşık 11 yıl sonra eski yuvasına geri dönüyor.

 

BEŞİKTAŞ KADRO DIŞI BIRAKMIŞTI

 

Trendyol Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısını çalkantılı geçiren Beşiktaş, yılın son maçında Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'nda 2-1 mağlup ederek devre arasına girmişti.

 

Sezonun ikinci yarısında çıkışa geçmek isteyen siyah-beyazlılarda Necip Uysal ile Mert Günok'un kadro dışı bırakıldığı ve kendilerine kulüp bulmalarının istendiği duyurulmuştu.

