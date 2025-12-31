"Bir gün geri döneceğim" demişti, gerçek oluyor! Mert Günok adım adım eski yuvasına
31.12.2025 09:03
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve kulüp bulması istenen kaleci Mert Günok için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısını çalkantılı geçiren Beşiktaş, yılın son maçında Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'nda 2-1 mağlup ederek devre arasına girmişti.
Sezonun ikinci yarısında çıkışa geçmek isteyen siyah-beyazlılarda Necip Uysal ile Mert Günok'un kadro dışı bırakıldığı ve kendilerine kulüp bulmalarının istendiği duyurulmuştu.
FENERBAHÇE İDDİASI GÜNDEMDE
Bu açıklama sonrası kaleci Mert Günok için Fenerbahçe iddiası gündeme geldi.
Beşiktaş'ta sezona kaptan olarak başlayan Mert Günok'un bandı, Orkun Kökçü'ye verilmişti.
“BİR GÜN GERİ DÖNECEĞİM" DEMİŞTİ
Sarı-lacivertlilerden 2015 yılında ayrılırken "Bir gün geri döneceğim" açıklamasını yapan ve Galatasaray'dan gelen teklifi reddederek Bursaspor'un yolunu tutan Günok, futbolu eski yuvasında bırakabilir.
Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi ve menajeriyle temas halinde olduğu öğrenildi. İki tarafın anlaşması halinde Beşiktaş da Mert Günok'un Fenerbahçe'ye geri dönmesine engel olmayacak.
36 yaşındaki kalecinin durumunun birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.