"Bir gün geri döneceğim" demişti, gerçek oluyor! Mert Günok adım adım eski yuvasına

Trendyol Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısını çalkantılı geçiren Beşiktaş, yılın son maçında Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'nda 2-1 mağlup ederek devre arasına girmişti.

Sezonun ikinci yarısında çıkışa geçmek isteyen siyah-beyazlılarda Necip Uysal ile Mert Günok'un kadro dışı bırakıldığı ve kendilerine kulüp bulmalarının istendiği duyurulmuştu.

FENERBAHÇE İDDİASI GÜNDEMDE

Bu açıklama sonrası kaleci Mert Günok için Fenerbahçe iddiası gündeme geldi.