Bir kulübün kaderini 41 yıl sonra değiştirmişti: İsmail Kartal, Schmidt derken Fenerbahçe'de sürpriz aday!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Gençlerbilriği'ni 3-1 mağlup ederek milli araya moralli giren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.



Avrupa'da transferin son gününde transferleri peş peşe açıklayan sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktörün hangi isim olacağı merakla bekleniyor. İSMAİL KARTAL BEKLEMEDE



Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası gündeme ilk gelen isim İsmail Kartal olmuştu. Yönetim, Kartal'la görüşmüş ancak camia içinden gelen tepkiler sonrası deneyimli çalıştırıcıyı beklemeye almıştı.

İsmail Kartal, Fenerbahçe'de son olarak 2023/24 sezonunda görev yapmıştı.

SCHMIDT OLMADI Roger Schmidt isminin de gündeme geldiği Fenerbahçe'de sportif direktör Devin Özek, Alman teknik adamla bir görüşme gerçekleştirmişti. Schmidt'in, sezon sonuna kadar bir takım çalıştırmak istememesi nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı.



Milli ara haftasına hocasını yetiştirmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine yeni üç aday birden geldi.

Roger Schmdt, Benfica'daki görevinin ardından bir süre boyunca takım çalıştırmak istemediğini açıklamıştı.

HOENESS İHTİMALİ ZOR İlk olarak Stuttgart'ta görev yapan Sebastian Hoeness'i gündemine alan sarı-lacivertli yönetimin, genç çalıştırıcının kulübüyle sözleşmesinin devam etmesi ve belirli bir tazminat bedelinin olması nedeniyle görüşmeleri beklettiği öğrenildi.

Hoeness, Stuttgart ile 2024/25 sezonunda Almanya Kupası'nı kazanmıştı.

SPALLETTI SICAK BAKIYOR Fenerbahçe'nin listesindeki bir diğer adayın ise Napoli'yi 33 yıl sonra Serie A şampiyonu yapan Luciano Spalletti olduğu iddia edilmiş ve tecrübeli çalıştırıcının sarı-lacivertlilere sıcak baktığı kaydedilmişti.



Spalletti, Napoli'yi 33 yıl sonra Serie A şampiyonu yapan teknik direktör olarak tarihe geçmişti.

GÜÇLÜ ADAY POSTECOGLOU Yönetimin gündemindeki son ismin ise Tottenham'dan ayrılan Ange Postecoglou olduğu öğrenildi.



Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, İngiliz kulübüyle haziran ayında yolların ayıran Ange Postecoglou ile ilgileniyor.



Avustralyalı çalıştırıcı için yakın zamanda Erik ten Hag ile yollarını ayıran Leverkusen'in de yarışta olduğu kaydedildi.



60 yaşındaki teknik adam, Tottenham ile geçen sezon UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamış ve kulübün müzesine 41 yıl sonra Avrupa kupası getirmişti.



Tottenham'ın başında 101 maça çıkan Postecoglou, 47 galibiyet, 14 beraberlik ve 40 yenilgi alarak 1.53'lük puan ortalaması yakalamıştı.

Ange Postecoglou, Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı göstermişti.