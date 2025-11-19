Bir tarafta sevinç diğer tarafta gözyaşı, kimi Dünya Kupası'nı zora soktu kimi elendi

Dünya Kupası Elemeleri grup aşaması tamamlandı.



Avrupa Elemeleri grup aşaması, B, C, E, H ve J gruplarında oynanan 10 maçla sona erdi.

28 yıl sonra İskoçya, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

C Grubu'nda oynanan liderlik maçında İskoçya, evinde 10 kişi kalan Danimarka'yı 4-2'lik skorla geçti.

Danimarka'nın 2 puan önünde 13 puanla liderliğe yükselen İskoçya, turnuvaya direkt olarak katılma hakkını kazandı.



BOSNA HERSEK DİREKT ÇIKAMADI

H Grubu'nda Avusturya, evinde Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla puanını 19'a çıkaran Avusturya, Dünya Kupası'na direkt katılırken 17 puan toplayan Bosna Hersek, play-off'lara kaldı.

Gruplarını lider tamamlayan Almanya, İsviçre, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan ise turnuvaya direkt olarak katılan diğer ülkeler oldu.

JAMAİKA SON DAKİKADA KAÇIRDI

Dünya Kupası için evinde galibiyete ihtiyacı olan Jamaika, son dakikada golü kaçırdı. Bu beraberlikle Curaçao tarihinde ilk kez Dünya Kupası bileti aldı. Maçın ardından Jamaikalı futbolcu ve taraftarlar gözyaşlarını tutamadı. Jamaika şansını play-off turunda deneyecek.

Honduras ile kendi sahasında 0-0 berabere kalan Kosta Rika Dünya Kupası hayallerine veda etti. Galiyet gereken Honduras ise şansını plaf-off'a bıraktı.

Kazananın ya da berabere kalacak takımın Dünya Kupası'na direkt gideceği diğer maç ise Galler-Kuzey Makedonya arasında oynandı.

Galler, 7-1 kazandı, Avusturya ise evinde 1-1 berabere kalarak turnuvaya gitme başarısı gösterdi. Bosna Hersek play-off'a kaldı. Diğer play-off'a kalan ekip Kuzey Makedonya ise Türkiye'nin muhtemel rakiplerinden biri oldu.

Irak'a elenen Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise Dünya Kupası'na katılma şansı kalmadı.