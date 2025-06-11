Bir ülke daha Dünya Kupası biletini aldı

Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur C Grubu'nda son hafta maçları oynandı.



Avustralya, deplasmanda Suudi Arabistan'ı 42. dakikada Connor Metcalfe ve 48. dakikada Mitch Duke'un golleriyle 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin golü, 19. dakikada Abdulrahman Al Obud'dan geldi.



Bu sonucun ardından puanı 19'a yükselen Avustralya, grubu ikinci sırada bitirerek 2026 FIFA Dünya Kupası biletini aldı.



KESİNLEŞEN ÜLKE SAYISI 11'E ÇIKTI



Avustralya'nın yanı sıra Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, İran, Japonya, Yeni Zelanda ve Arjantin, turnuvada yer almayı garantileyen diğer takımlar oldu.



ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.



Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.