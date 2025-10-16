"Bir yalan daha" diyen Zaniolo'dan iddialara yanıt

Kariyerine İtalya ekibi Udinese'de devam den Nicolo Zaniolo, Galatasaray'dan ayrılık süreci ve hakkında iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.



İtalya basınından Corriere dello Sport'a konuşan Zaniolo, "Eski arkadaşın Gianluca Mancini’yle konuşmuyor musun?" sorusuna "Bir başka yalan daha! Aramızda hâlâ çok iyi bir ilişki var. Belki sahada ufak tefek atışmalar olmuştur ama biz çok yakın arkadaşız." diyerek yanıt verdi.

"TORREİRA VE ICARDİ İTİRAFI"

Galatasaray’dan Udinese’ye transferi içinse Zaniolo, “Takım arkadaşlarım İstanbul'da kalmamı istedi mi? Evet, doğru istediler. Torreira ve Icardi ile harika bir bağ kurmuştum. Onlar İstanbul'da kalmamı istemişti. Muhteşem insanlar ve futbolculardı." dedi.

