Bir yıl içinde üçüncü kulüp: Hamza Akman'ın yeni adresi belli oldu

Pendikspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hoş geldin Hamza Akman! Pendikspor’umuz, Eyüpspor’dan Hamza Akman ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Pendikspor formasıyla başarılar Hamza" denildi.

Galatasaray'ın altyapısında yetişen 20 yaşındaki futbolcu daha sonra Danimarka ekibi Sönderjyske'ye transfer oldu. Geçtiğimiz sezonun ikinci transfer döneminde Eyüpspor'a katılan Hamza Akman, burada 10 karşılaşmada görev aldı.