Bir yıldız daha kaydı: Marcelo'dan emeklilik kararı

Real Madrid ve Brezilya'nın eski savunma oyuncusu Marcelo, Perşembe günü sosyal medyada paylaştığı bir video ile 36 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.



Sol bek pozisyonunda oynayan Marcelo, futbol tarihinin en başarılı kariyerlerinden birine sahip oldu.

19 yıl süren kariyerinde beş Şampiyonlar Ligi ve altı LaLiga şampiyonluğu kazandı.

Marcelo, kariyerinin önemli anlarının yer aldığı videoda, "Hikayem bir oyuncu olarak burada sona eriyor, ancak futbola verecek daha çok şeyim var." dedi.

ÜLKESİNDE DE KUPA KAZANDI

Marcelo, ülkesinde de Fluminense formasıyla birçok başarı yaşadı.

2022'de Real Madrid'den ayrıldıktan ve kısa bir süre Yunan ekibi Olympiakos'ta oynadıktan sonra, 2023'te Fluminense ile Copa Libertadores zaferine ulaştı.

Ancak Kasım 2024'te, Gremio'ya karşı oynanan bir maç sırasında teknik direktör Mano Menezes ile yaşadığı tartışmanın ardından Rio merkezli kulüpten ayrıldı.

MARCELO'NUN KARİYERİ



Marcelo, Ocak 2007'de henüz 18 yaşındayken Fluminense'den Real Madrid'e transfer oldu ve kulüpte 15,5 sezon geçirdi.

Bernabeu'dan, kulüp tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu olarak (25 kupa ile) ayrıldı. Ancak bu rekor daha sonra Nacho, Luka Modric ve Dani Carvajal tarafından geçilmişti.

Brezilya Milli Takımı formasıyla 58 maça çıkan Marcelo, altı gol kaydetti.

Büyük bir uluslararası turnuva kazanamasa da, 2013 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı.

Ayrıca 2012 Olimpiyatları'nda gümüş, 2008 Olimpiyatları'nda ise bronz madalya kazandı.