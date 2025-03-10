Birinci transfer dönemi tarihleri 2025: Yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Futbolda transfer sezonu heyecanı için gözler TFF'de! Süper Lig'de top koşturan oyuncuların yeni takımları yaz ve kış transfer dönemlerinde yeniden şekilleniyor. Takımlar kadrolarını güçlendirmek adına 2025 birinci transfer sezonuna odaklandı. Yaz transfer dönemi hangi tarihte başlıyor?
Transfer dönemleri, takımların, futbolcuların ve futbol tutkunlarının odaklandığı tarihlerdir. Takımların sezon değerlendimesi sonucu yaz transfer sezonu ve ara transfer dönemlerinde takviyeler gerçekleşiyor. İşte, transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri...
YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Birinci transfer sezonunun 1 Temmuz 2025 tarihinde başlayıp 13 Eylül tarihinde son bulması bekleniyor. Konuya dair henüz TFF'den resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz dönem birinci transfer sezonu da 24 Haziran 2024te başlamış 13 Eylül 2024'te son bulmuştu.
2025 TRANSFER YASAĞI ALAN KULÜPLER
Adana Demirspor
Kardemir Karabükspor
Antalyaspor
Yeni Malatyaspor
Hatayspor
Denizlispor
Sivasspor
Beykoz Anadolu SK
Giresunspor
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