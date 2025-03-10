Birinci transfer dönemi tarihleri 2025: Yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Transfer dönemleri, takımların, futbolcuların ve futbol tutkunlarının odaklandığı tarihlerdir. Takımların sezon değerlendimesi sonucu yaz transfer sezonu ve ara transfer dönemlerinde takviyeler gerçekleşiyor. İşte, transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri...



YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Birinci transfer sezonunun 1 Temmuz 2025 tarihinde başlayıp 13 Eylül tarihinde son bulması bekleniyor. Konuya dair henüz TFF'den resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz dönem birinci transfer sezonu da 24 Haziran 2024te başlamış 13 Eylül 2024'te son bulmuştu.



2025 TRANSFER YASAĞI ALAN KULÜPLER



Adana Demirspor



Kardemir Karabükspor



Antalyaspor



Yeni Malatyaspor



Hatayspor



Denizlispor



Sivasspor



Beykoz Anadolu SK



Giresunspor