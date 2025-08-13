Birmingham - Sheffield Utd maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Lig Kupası)
İngiltere Lig Kupası’nda 1. eleme turu heyecanı başlıyor. Birmingham, Sheffield United’ıi konuk ediyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Birmingham - Sheffield Utd maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…
İngiltere Lig Kupası’nda bugün beş önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Heyecana ortak olmak isteyenler ise maç programına odaklandı. Birmingham ev sahibi avantajını kullanarak Sheffield Utd karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Peki Birmingham - Sheffield Utd maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…
BİRMİNGHAM - SHEFFİELD UNİTED MAÇI NE ZAMAN?
İngiltere’de 1. Lig kupası maçları başlıyor. Birmingham - Sheffield Utd’i ağırlayacağı mücadele 13 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’da başlayacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
İNGİLTERE 1. LİG KUPASI MAÇ PROGRAMI
21:45 Barnsley - Fleetwood
21:45 Bolton - S. Wednesday
21:45 Cheltenham - Exeter City
21:45 Huddersfield - Leicester City
22:00 Birmingham - Sheffield Utd
- Etiketler :
- Haberler -
- Futbol
- İngiltere
- Maç