Birmingham - Sheffield Utd maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Lig Kupası)

İngiltere Lig Kupası’nda bugün beş önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Heyecana ortak olmak isteyenler ise maç programına odaklandı. Birmingham ev sahibi avantajını kullanarak Sheffield Utd karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Peki Birmingham - Sheffield Utd maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…



BİRMİNGHAM - SHEFFİELD UNİTED MAÇI NE ZAMAN?



İngiltere’de 1. Lig kupası maçları başlıyor. Birmingham - Sheffield Utd’i ağırlayacağı mücadele 13 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’da başlayacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.



İNGİLTERE 1. LİG KUPASI MAÇ PROGRAMI



21:45 Barnsley - Fleetwood



21:45 Bolton - S. Wednesday



21:45 Cheltenham - Exeter City



21:45 Huddersfield - Leicester City



22:00 Birmingham - Sheffield Utd

