Bisiklet yarışlarının en büyüğü başlıyor

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Yol bisikletinin en önemli yarışı Fransa Turu'nun 109'uncusu yarın başlayacak.



İtalya Turu ve İspanya Turu ile yol bisikleti sezonunun "grand tour" (büyük tur) diye adlandırılan en önemli üç yarışından biri olan organizasyon, bu yıl 1-24 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.



1903'ten bu yana düzenlenmesinden dolayı turların en eski ve prestijlisi kabul edilen Fransa Bisiklet Turu'nda, 22 takımdan 176 sürücü mücadele edecek.

YARIŞ DANİMARKA'DA BAŞLAYACAK

Turun startı 24. kez Fransa dışındaki bir ülkeden verilecek.



Danimarka, Fransa Bisiklet Turu'nun açılış etabına ev sahipliği yapacak 10. farklı ülke olacak. Başkent Kopenhag'daki bireysel zamana karşı etabıyla başlayacak yarışın, 2 ve 3. etapları da Danimarka'da yapılacak.



Toplam uzunluğu 3 bin 328 kilometre olması planlanan tur, 6. etapta Belçika, 8 ve 9. etaplarda ise İsviçre topraklarına uğrayacak.

TUR 21 ETAPTAN OLUŞUYOR

6 düzlük, 6 dağ, 7 tepe ve 2 bireysel zamana karşı olmak üzere 21 etaptan oluşan turdaki tırmanış bölümleri, Vosges Dağları, Alpler, Massif Central ve Pireneler'den geçecek. 7, 11, 12, 17 ve 18. etaplar zirve finişiyle tamamlanacak.



Bisikletçilerin 11. etapta tırmanacağı Col du Galibier, 2 bin 642 metrelik zirvesiyle 2022 Fransa Turu'nun en yüksek rakıma sahip bölümü olacak.



Lille ile Arenberg arasındaki 5. etap da içerdiği "Arnavut kaldırımı" yollar nedeniyle sporcuları oldukça zorlayacak. Etapta, uzunluğu 19,4 kilometreyi bulan 11 Arnavut kaldırımı sektör yer alacak.



Toplam 2,3 milyon euro para ödülünün dağıtılacağı 2022 Fransa Turu'nun genel klasman şampiyonuna ise 500 bin euro ödül verilecek.

SLOVENLER "SARI MAYO"NUN FAVORİLERİ

1900'de Fransa'da kurulan L'Auto gazetesinin basıldığı kağıdın renginden dolayı 1919'dan beri genel klasman liderine verilen "sarı mayo" mücadelesinin, Sloven sporcular Tadej Pogacar (BAE Emirates takımı) ile Primoz Roglic (Jumbo-Visma) arasında geçmesi bekleniyor.



Son 2 yılın şampiyonu 23 yaşındaki Pogacar, 2022'de katıldığı Tirreno-Adriatico, Birleşik Arap Emirlikleri ve Slovenya turlarını kazanarak rakiplerine gözdağı verdi.



Pogacar, ayrıca üst üste üçüncü kez 2022 Fransa Turu'nu kazanarak tarihe geçen 6. sporcu olmak için mücadele edecek. Louison Bobet (1953, 1954, 1955), Jacques Anquetil (1961, 1962, 1963, 1964), Eddy Merckx (1969, 1970, 1971, 1972), Miguel Indurain (1991, 1992, 1993, 1994, 1995) ve Chris Froome (2015, 2016, 2017) turu üst üste kazanan sporcular olmuştu.



2020'de şampiyonluğu, son gün öncesi yapılan bireysel zamana karşı etabında kaptıran Roglic ve geçen yılın 2'ncisi Jonas Vingegaard'ı kadrosunda barındıran Jumbo-Visma takımı, Pogacar'ı tahtından indirmenin peşinde olacak.



Fransa Bisiklet Turu'na prova niteliğindeki Criterium du Dauphine'yi kazanan Roglic ile Tirreno-Adriatico ve Criterium du Dauphine turlarında 2. sırayı alan Vingegaard, formda olduklarını gösterdi.



Son 10 Fransa Turu'nda 7 kez şampiyon çıkaran Ineos Grenadiers takımı, Daniel Martinez ve 2018'in kazananı Geraint Thomas'ın liderlik edeceği kadrosuyla dikkati çekiyor. Bu sezon Martinez'in Bask Turu, Thomas'ın da İsviçre Turu'nda şampiyonluğu bulunuyor.



Sezonun ilk büyük turu olma özelliği taşıyan İtalya'daki yarışı sporcusu Jai Hindley ile kazanan Bora-Hansgrohe takımı ise bu başarısını, 2022'deki Valencia ve Romandie turlarının galibi Aleksandr Vlasov ile Fransa'ya da taşımaya çalışacak. Vlasov, yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktığı için lider götürdüğü İsviçre Turu'ndan çekilmek zorunda kalmıştı.



Ayrıca Ben O’Connor (AG2R Citroen), Enric Mas (Movistar), Jack Haig (Bahreyn Victorious) ve Romain Bardet (DSM) de yarışın önemli isimleri olarak başarı kovalayacak.

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