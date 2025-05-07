Bisiklet sezonunun ilk büyük tur yarışları başlıyor

Dünyanın en iyi bisikletçileri, spor dayanıklılığının en zorlu başarılarından birinde kırılma noktasının ötesine geçmeye hazırlanıyor.



Bu sene 108. kez düzenlenecek olan İtalya Bisiklet Turu (Giro d’Italia), 9 Mayıs Cuma günü Arnavutluk’tan başlayacak.



2023 galibi Primoz Roglic (Slovenya), yükselen yıldızlar Juan Ayuso (İspanya) ve Antonio Tiberi (İtalya) ile birlikte unvanını geri almak için mücadele edecek ve bu sezonki isimlere meydan okuyacak.



4 Mayıs Pazar günü başlayan İspanya Kadınlar Bisiklet Turu'nda (La Vuelta Femenina) ise geçtiğimiz yılın galibi Demi Vollering (Hollanda), Tour de France Femmes ve Giro Donne şampiyonları Kasia Niewiadoma (Polonya) ve Elisa Longo Borghini (İtalya) ile kıyasıya rekabetin ortasında unvanını savunmak için çabalayacak.



Bisikletseverlerin merakla beklediği Giro d’Italia ve La Vuelta Femenina, Eurosport ve Max ekranlarında yayınlanacak.