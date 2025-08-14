Bisiklette dünya 1 saat rekoru kırıldı

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ile Britanya Bisiklet Federasyonunun başvurusuyla Konya'da gerçekleştirilen pist bisikleti dünya rekoru denemelerinde rekor kırıldı.



Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, İngiliz bisikletçi William Bjergfelt, C5 kategorisinde 51.463 kilometre ile dünya 1 saat rekorunu kırdı.



Bu kategoride rekor, 47.569 kilometre ile İtalyan bisikletçi Adrea Tarlao aitti.