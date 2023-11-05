Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam Bitexen Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Futbolseverler ise bu müsabakanın saati ve yayıncı kanal bilgisine odaklandı. İşte, Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş maçı hakkında bilgiler...



Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş maçı bu akşam oynanacak. Corendon Airlines Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.



Antalyaspor-Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ



Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın yanı sıra tedavileri devam eden Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun Antalyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.



Hastalığı nedeniyle Gaziantep FK karşısında görev yapamayan Vincent Aboubakar'ın durumuna da sağlık ekibinin yapacağı kontroller sonrasında karar verilecek.



Siyah-beyazlı ekipte sakat oyuncuların yanı sıra kırmızı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic de Antalya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

