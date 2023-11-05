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Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş bu hafta Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak. Geride kalan 10 haftayı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan toplayarak tamamlayan Beşiktaş ligde 4. sırada yer alıyor. Üçer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 de mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 12 puanla 12. basamakta bulunuyor. Peki, Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol 'in 11. haftasında bu akşam Bitexen Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Futbolseverler ise bu müsabakanın saati ve yayıncı kanal bilgisine odaklandı. İşte, Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş maçı hakkında bilgiler...

Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş maçı bu akşam oynanacak. Corendon Airlines Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Antalyaspor-Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın yanı sıra tedavileri devam eden Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun Antalyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Hastalığı nedeniyle Gaziantep FK karşısında görev yapamayan Vincent Aboubakar'ın durumuna da sağlık ekibinin yapacağı kontroller sonrasında karar verilecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakat oyuncuların yanı sıra kırmızı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic de Antalya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

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