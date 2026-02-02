Bitime 5 gün kala Fenerbahçe bastırıyor, beklenen onay hala gelmedi

Fenerbahçe transferde hareketli saatler yaşıyor.



İmzaların önündeki en büyük engel, Karim Benzema'nın Al Hilal'e transferi. Al İttihad forması giyen Fransız yıldız N'golo Kante, Al Hilal'le anlaşmasına rağmen lig yönetimi transfere henüz izin vermedi.



ŞARTLI ONAY BEKLENİYOR

Benzema kulübünden ayrılırsa, forvet bölgesine En Nesyri'yle takviye yapmayı planlayan Al İttihad, bu hamle için Kante'nin de Fenerbahçe'ye gidişine onay verecek.

Suudi Arabistan'da kış transfer dönemi bu gece sona erecek. Sarı lacivertliler de Jhon Duran'ın ayrılığı da gündemde. Kolombiyalı golcünün kiralık sözleşmesinin Rus kulübü Zenit'e devredilmesi için görüşmeler sürüyor.



FENERBAHÇE'DE YAŞANAN AYRILIKLAR



Kış transferinde şu ana kadar Guendouzi, Musaba ve Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Szymanski ve Cenk Tosun'a veda etmişti.