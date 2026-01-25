Bitti denilen transfer iptal olmak üzere. Fenerbahçeli yıldız dünya devini şaşkına çevirdi

TORINO'YA GERİ DÖNDÜLER

Youssef En-Nesyri'nin Juventus'a halen "Evet" dememesi sonrası Serie A ekibinin sportif direktörü Marco Ottolini, transferi sonuçlandırmadan Torino'ya döndü.

Golcü futbolcunun Juventus'un teklifini bekletme nedenini ise İtalyan basını yazdı.

“KALICI OLARAK AYRILMAK İSTİYOR”

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'den kiralık değil kalıcı olarak ayrılmak istediği için henüz transferi onaylamadı.

SEVILLA'DAN GELEN TEKLİF KAFA KARIŞTIRDI

Santrfor oyuncusunun eski takımı Sevilla'dan aldığı teklifin de kafasını karıştırdığına yer verildi.