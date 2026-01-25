Bitti denilen transfer iptal olmak üzere. Fenerbahçeli yıldız dünya devini şaşkına çevirdi
25.01.2026 16:35
Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen Youssef En-Nesyri'nin kendisine gelen teklife henüz onay vermemesinin nedeni ortaya çıktı.
Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.
İtalya Ligi Serie A devi Juventus, Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmuştu.
Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibiyle anlaşmaya varmış ve Juventus da En-Nesyri ile görüşmelerde son etaba gelmişti.
EN-NESYRI'NİN TAVRI ŞAŞIRTTI
Transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi beklenirken, Faslı futbolcunun son görüşmedeki tavrı taraflarda şok etkisi yarattı.
Fenerbahçeli En-Nesyri'nin klasikleşen gol sevinci.
TORINO'YA GERİ DÖNDÜLER
Youssef En-Nesyri'nin Juventus'a halen "Evet" dememesi sonrası Serie A ekibinin sportif direktörü Marco Ottolini, transferi sonuçlandırmadan Torino'ya döndü.
Golcü futbolcunun Juventus'un teklifini bekletme nedenini ise İtalyan basını yazdı.
“KALICI OLARAK AYRILMAK İSTİYOR”
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'den kiralık değil kalıcı olarak ayrılmak istediği için henüz transferi onaylamadı.
SEVILLA'DAN GELEN TEKLİF KAFA KARIŞTIRDI
Santrfor oyuncusunun eski takımı Sevilla'dan aldığı teklifin de kafasını karıştırdığına yer verildi.
Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri.
JUVENTUS HOŞ KARŞILAMADI
Haberin devamında Juventus'un En-Nesyri'nin gösterdiği tavrı hiç hoş karşılamadığı ve süreçten fazlasıyla yorulduğu aktarıldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 8 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.