Bjelica'ya Trabzon'da coşkulu karşılama

Bjelica, taraftarlarca sloganlar ve meşalelerle karşılanırken, kendisine Trabzonspor atkısı ile çiçek hediye edildi.



Hırvat teknik adam, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu şekilde nazik ve sevgiyle karşılanmayı beklemiyordum. Benim için çok mutluluk verici oldu." dedi.



Bu karşılamanın kendisini mutlu ettiğini ancak sorumluluklarını da hatırlattığını dile getiren Bjelica, bu durumun farkında olduğunu vurguladı.

"TRABZONSPOR'UN BİRÇOK MAÇINI İZLEDİM"



Bir gazetecinin, Trabzonspor taraftarlarınca "Gladyatör" lakabıyla anıldığını belirtmesi üzerine Bjelica, "Kazanmayı seven ve çok isteyen bir antrenör olduğum için muhtemelen insanlar bunu söylüyordur. Trabzonspor'un bugünü yarından ve önümüzdeki günlerden daha iyi olsun diye buradayım." ifadelerini kullandı.



Türkiye ligini yakından takip ettiğini aktaran Bjelica, "Trabzonspor'un birçok maçını izledim. Takımın son oynadığı Beşiktaş maçını da takip ettim. Kulübün bana olan ilgisini duyduktan sonra zaten birçok maçını da izleme fırsatı buldum." diye konuştu.

"PERŞEMBE GÜNÜ KULÜBEDE OLMAYI İSTİYORUM"



Hırvat teknik direktör, 20 Nisan Perşembe günü Demir Grup Sivasspor'la oynayacakları maçta kulübede olmak istediğini belirterek, "Bir an önce takımla çalışmalara başlamak için geldim. Yarın antrenmanda olabilmeyi umut ediyorum. Perşembe günü oynayacağımız maçta da kulübede olmayı istiyorum. Çok kaliteli bir oyuncu grubumuzun olduğunu göstermek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.