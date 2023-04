Bjelica'ya Trabzon'da coşkulu karşılama

"YÜZDE YÜZÜNÜ VEREN OYUNCU HER ZAMAN BENİMLE OLACAK"



Gazetecilerin, daha önceki takımlarında genç oyunculara önem veren bir teknik adam olduğunu hatırlatması üzerine Bjelica, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Benim için genç ya da yaşlı oyuncu tabiri doğru değil. Bu takıma yüzde yüzünü vermek isteyen, elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan oyuncu, her zaman benimle beraber olacaktır. Dolayısıyla oyuncuları genç yada yaşlıdan ziyade, en iyisini veren, en iyisini yapmaya çalışan olarak değerlendirmeyi tercih ediyorum. Geçmişte genç oyuncularla çalışma fırsatı buldum. Trabzonspor'da da aynısı olacak. Yüzde yüzünü vermeye çalışan oyuncularla birlikte çalışacağız. Biz de oyuncularımızın bugünkünden daha iyi olabileceğini, bunun için çalışacaklarını göstereceğiz."



Öte yandan Bjelica ve yardımcıları, havalimanından Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne geçip, stadyumu gezdi.