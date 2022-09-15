'BJK' adını kullanarak dolandırıcılık: 2 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.



Kulübün izni ve bilgisi dışında kurulan ve kripto para cüzdanı verme vaadiyle yatırım yapmak isteyen kişileri dolandırdıkları öne sürülen 2 kişinin adresi tesbit edildi.



2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler E.A. ile K.G.'yi gözaltına aldı.



Adreslerde yapılan aramada 2 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, sim kart, flaş bellek, 2 harici disk ile ruhsatsız silah ele geçirildi.