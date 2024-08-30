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BJK'nın Avrupa Ligi maç takvimi: Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Beşiktaş lig aşamasında Eintracht Frankfurt (Almanya), Ajax (Hollanda) (D), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Olimpik Lyon (Fransa) (D), Malmö (İsveç), Bodo/Glimt (Norveç) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile mücadele edecek. Peki, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?

BJK'nın Avrupa Ligi maç takvimi: Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?

İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv, İsrail'in Filistin'e saldırıları sebebiyle maçlarını başka ülkelerde oynuyor. Bugüne kadar UEFA Avrupa Ligi'nde 6 kez boy gösteren takım, bunlardan ikisinde son 32 turunda elenirken 4 kez gruplardan çıkamadı. İsrail ekibinin teknik direktörlüğünü Zarko Lazetic yapıyor. İşte, -Maccabi Tel Aviv maçı hakkında bilgiler...

BEŞİKTAŞ-MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN?

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının tarihi ise fikstür çekiminin ardından belli olacak.

MAÇ TAKVİMİ

İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

Ligde maç takvimi şöyle:

1. maçlar: 25-26 Eylül

2. maçlar: 3 Ekim

3. maçlar: 24 Ekim

4. maçlar: 7 Kasım

5. maçlar: 28 Kasım

6. maçlar: 12 Aralık

7. maçlar: 23 Ocak 2025

8. maçlar: 30 Ocak 2025

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

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