BJK'nın Avrupa Ligi maç takvimi: Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?

İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv, İsrail'in Filistin'e saldırıları sebebiyle maçlarını başka ülkelerde oynuyor. Bugüne kadar UEFA Avrupa Ligi'nde 6 kez boy gösteren takım, bunlardan ikisinde son 32 turunda elenirken 4 kez gruplardan çıkamadı. İsrail ekibinin teknik direktörlüğünü Zarko Lazetic yapıyor. İşte, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı hakkında bilgiler...



BEŞİKTAŞ-MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN?



2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.



Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının tarihi ise fikstür çekiminin ardından belli olacak.



UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ



İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.



Ligde maç takvimi şöyle:



1. maçlar: 25-26 Eylül



2. maçlar: 3 Ekim



3. maçlar: 24 Ekim



4. maçlar: 7 Kasım



5. maçlar: 28 Kasım



6. maçlar: 12 Aralık



7. maçlar: 23 Ocak 2025



8. maçlar: 30 Ocak 2025



Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025



Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025



Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025



Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025



Final: 21 Mayıs 2025

