BJK'nın Avrupa Ligi maç takvimi: Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?

İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv, İsrail'in Filistin'e saldırıları sebebiyle maçlarını başka ülkelerde oynuyor. Bugüne kadar UEFA Avrupa Ligi'nde 6 kez boy gösteren takım, bunlardan ikisinde son 32 turunda elenirken 4 kez gruplardan çıkamadı. İsrail ekibinin teknik direktörlüğünü Zarko Lazetic yapıyor. İşte, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı hakkında bilgiler...
BEŞİKTAŞ-MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN?
2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının tarihi ise fikstür çekiminin ardından belli olacak.
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.
Ligde maç takvimi şöyle:
1. maçlar: 25-26 Eylül
2. maçlar: 3 Ekim
3. maçlar: 24 Ekim
4. maçlar: 7 Kasım
5. maçlar: 28 Kasım
6. maçlar: 12 Aralık
7. maçlar: 23 Ocak 2025
8. maçlar: 30 Ocak 2025
Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025
Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025
Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025
Final: 21 Mayıs 2025
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