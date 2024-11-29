BJK'nın Avrupa'da kalan maçları: Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Macaristan'da oynanan karşılaşmada İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenildi. Maccabi Tel Aviv, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş ise 5. hafta sonunda 6 puanda kaldı. Beşiktaş'ın bir sonraki rakibi ise Norveç ekibi Bodo/Glimt olacak. Peki, Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci hafta maçında Macaristan’da İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv’e 3-1 mağlup oldu. İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv, bu sene Avrupa Ligi’nde ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş maçı öncesi oynadığı 4 maçı da kaybeden Maccabi, ilk puanını ve ilk galibiyetini almayı başardı. Siyah-beyazlılar ise Avrupa Ligi’nde 3’üncü mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı. İşte, Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı hakkında bilgiler...
BODO/GLİMT-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi’nde siyah-beyazlılar, 6. maçında Bodo Glimt ile oynayacak.
Mücadele, 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00’da başlayacak.
Müsabaka, TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA LİGİ KALAN MAÇ FİKSTÜRÜ
12 Aralık | Bodo Glimt - Beşiktaş
22 Ocak | Beşiktaş - Athletic Bilbao
30 Ocak Twente - Beşiktaş
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