BJK'nın UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri: Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman?

Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde ilk maçında Hollanda ekibi Ajax’a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, ilk maçtan galibiyetle ayrılarak üç puan kazanmak istiyor. Bu seneki formata göre Avrupa Ligi’nde puan sıralamasında ilk 8’de yer alan takımlar doğrudan adını son 16 turuna yazdıracak. İşte, BJK'nın UEFA Avrupa Ligi maç tarihi...



AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?



Ajax-Beşiktaş maçı, 26 Eylül Perşembe günü yapılacak.



Mücadele saat 22:00’da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ



Beşiktaş lig aşamasında Eintracht Frankfurt (Almanya), Ajax (Hollanda) (D), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Olimpik Lyon (Fransa) (D), Malmö (İsveç), Bodo/Glimt (Norveç) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile mücadele edecek.