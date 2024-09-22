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BJK'nın UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri: Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan başlıyor. Avrupa Ligi geleneksel grup aşaması yerine ilk kez lig usulü düzenlenecek. Beşiktaş ilk maçına Ajax deplasmanında sahaya çıkacak. Futbolseverler de bu maçın tarihine odaklandı. Peki, Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman?

BJK'nın UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri: Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman?

, Avrupa Ligi’nde ilk maçında Hollanda ekibi Ajax’a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, ilk maçtan galibiyetle ayrılarak üç puan kazanmak istiyor. Bu seneki formata göre Avrupa Ligi’nde puan sıralamasında ilk 8’de yer alan takımlar doğrudan adını son 16 turuna yazdıracak. İşte, BJK'nın UEFA Avrupa Ligi maç tarihi...

AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Ajax-Beşiktaş maçı, 26 Eylül Perşembe günü yapılacak.

Mücadele saat 22:00’da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ

Beşiktaş lig aşamasında Eintracht Frankfurt (Almanya), Ajax (Hollanda) (D), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Olimpik Lyon (Fransa) (D), Malmö (İsveç), Bodo/Glimt (Norveç) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile mücadele edecek.

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