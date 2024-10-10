BJK'nin UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri: Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Ajax'ın (Hollanda) ardından Eintracht Frankfurt'a da mağlup olarak ikinci yenilgisini yaşadı. Bu maçlarda kalesinde 7 gol gören "Kara Kartal", rakip fileleri ise bir kez havalandırdı. Sıradaki rakip ise Olimpik Lyon, ardından ise Malmö olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde siyah-beyazlılar beşinci mücadelesine ise Maccabi Tel Aviv ile çıkacak. İşte, BJK'nın UEFA Avrupa Ligi maç tarihi...



BEŞİKTAŞ-MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak mücadele, 28 Kasım Perşembe günü yapılacak.



BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI



24 Ekim | Lyon - Beşiktaş



6 Kasım | Beşiktaş - Malmö



28 Kasım | Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv



12 Aralık | Bodo Glimt - Beşiktaş



22 Ocak | Beşiktaş - Athletic Bilbao

