Hazırlık maçında Bochum ve Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. Bochum Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin erkanlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Bochum ev sahibi avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki Bochum - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın ekranlara geleceği kanal…



BOCHUM - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN?



Bochum ile Bayer Leverkusen, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Mücadele 27 Temmuz Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Bochum - Bayern Leverkusen karşılaşması Leverkusen’in Youtube hesabından canlı yayınlanacak.

