Bochum - Magdeburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)
Bundesliga’da heyecan Bochum - Magdeburg maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
BOCHUM - MAGDEBURG MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Bochum - Magdeburg kozlarını paylaşıyor.Bochum'da, Vonovia Ruhrstadion Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 15.30’da başlayacak mücadele tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
