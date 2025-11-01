Bochum - Magdeburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Bochum - Magdeburg karşı karşıya geliyor. Magdeburg zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Bochum - Magdeburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



BOCHUM - MAGDEBURG MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Bochum - Magdeburg kozlarını paylaşıyor.Bochum'da, Vonovia Ruhrstadion Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 15.30’da başlayacak mücadele tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.



