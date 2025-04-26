Bochum - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Almanya'nın önemli takımlarından Bochum, Union Berlin’i konuk ediyor. Bochum bu sezon ligde 20 puan toplarken haftaya 18.sırada girdi. Union Berlin son beş karşılaşmasında 2 galibiyet alırken puan sıralamasında 13 basamakta bulunuyor, Bochum, Union Berlin karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Bochum - Union Berlin maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



BOCHUM - UNİON BERLİN MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da heyecan Bochum - Union Berlin karşılaşmasıyla devam ediyor. Vonovia Ruhrstadion Stadyumu'nda oynanacak mücadele 27 Nisan Pazar günü saat 16.30’da başlayacak ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



Bochum geride kalan 30 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı. Ev sahibi ekip puan tablosunda düşme hattında yer alıyor.



Union Berlin ise 35 puan toplarken 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.



