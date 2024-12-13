Bodo/Glimt - Beşiktaş (Canlı anlatım)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
MAÇ SONUCU
Beşiktaş, Norveç'te Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.
88. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın yerine oyuna Can Keleş dahil oldu.
76. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Beşiktaş'ta Onur Bulut'un yerine oyuna Mustafa Erhan Hekimoğlu dahil oldu.
67. DAKİKA - SARI KART
Beşiktaş'ta Salih Uçan sarı kart gördü.
64. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Beşiktaş'ta Ernest Muci ve Salih Uçan, Al Musrati ile Cher Ndour'un yerine oyuna dahil oldu.
İKİNCİ YARI
Karşılaşmanın ikinci yarısı Beşiktaş'ın santrasıyla başladı.
İLK YARI SONUCU
Mücadelenin ilk yarısı Bodo/Glimt'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
43. DAKİKA - GOL
Bodo/Glimt, Bjortuft'un golüyle 2-1 öne geçti.
37. DAKİKA - GOL
Bodo/Glimt Zinckernagel'in golüyle skora denge sağladı.
21. DAKİKA - GOL!
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti.
5. DAKİKA - BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ceza sahası sol çaprazdan şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı.
CANLI ANLATIM
Mücadele Bodo/Glimt'in santrasıyla başladı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt'e konuk oluyor.
İLK 11
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hogh, Hauge
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Zaynutdinov, Al Musrati, Ndour, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy
ZAYNUTDİNOV, BU SEZON İLK KEZ İLK 11'DE
Beşiktaş'ın Kazak futbolcusu Bahtiyor Zaynutdinov, bu sezon ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Kazak futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 4 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.
Bahtiyor Zaynutdinov, ayrıca bu sezon ilk kez bir Avrupa kupası maçında sahaya çıktı.
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