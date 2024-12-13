Bodo/Glimt - Beşiktaş (Canlı anlatım)

Beşiktaş'ta Ernest Muci ve Salih Uçan, Al Musrati ile Cher Ndour'un yerine oyuna dahil oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt'e konuk oluyor.

İLK 11

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hogh, Hauge



Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Zaynutdinov, Al Musrati, Ndour, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy

ZAYNUTDİNOV, BU SEZON İLK KEZ İLK 11'DE

Beşiktaş'ın Kazak futbolcusu Bahtiyor Zaynutdinov, bu sezon ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.



Kazak futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 4 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.



Bahtiyor Zaynutdinov, ayrıca bu sezon ilk kez bir Avrupa kupası maçında sahaya çıktı.

