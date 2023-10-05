Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2’nci haftasında İsviçre temsilcisi Lugano’ya sahasında 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Beşiktaş 1 puanda kalırken, Lugano puanını 4'e yükseltti. İşte, Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı tarihi...



BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN?



Bodoe/Glimt ile Beşiktaş 23/24 UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. hafta maçında karşı karşıya gelecek.



Bodoe/Glimt-Beşiktaş maçı 26 Ekim 2023 tarihinde oynanacak.



Siyah-beyazlı ekip Norveç dönüşünde iç sahada Gaziantep FK'yi konuk edecek.



SON MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR



UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne Club Brugge beraberliğiyle başlayan Beşiktaş, 2. hafta maçında Lugano'yu ağırladı.



2-0 öne geçen siyah-beyazlılar skoru koruyamadı ve maçı 3-2 kaybetti.



İşte Beşiktaş-Lugano maçından önemli dakikalar;



16. dakikada Lugano gole yaklaştı. Bislimi'nin ceza sahası içi sağından içeri çevirdiği topa Celar'ın penaltı noktasının hemen gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



36. dakikada Beşiktaş ilk şutunu attı. Ghezzal'ın ceza yayının gerisinden çıkardığı şutta kaleci Saipi topu kornere çeldi.



38. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Ghezzal'ın sağdan ortasında Aboubakar'ın penaltı noktasının yakınından uçarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.



52. dakikada Aboubakar farkı ikiye çıkardı.



61. dakikada Valentin Rosier, ikinci satı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.



81. dakikada Aliseda farkı bire indiren golü kaydetti.



86' Vladi maçı beraberliğe getirdi.



90' Lugano, Bailly'nin kendi kalesine attığı gol ile maçı 3-2'ye getirdi.

