Bodo/Glimt - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Bodo/Glimt ve Lazio karşı karşıya geliyor. Bodo/Glimt taraftarı önünde galip gelerek ilk turdan avantajı sağlamak istiyor. Lazio ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Bodo/Glimt - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Yarı final bileti almak isteyen Lazio, Bodo-Glimt deplasmanına çıkıyor. Bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalan İtalyan ekibi, Avrupa’da yoluna devam etmek istiyor. Avrupa Ligi’nin sürpriz ekiplerinden Bodo/Glimt ise aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Bodo-Glimt - Lazio karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
BODO/GLİMT - LAZİO MAÇI NE ZAMAN?
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda Bodo/Glimt ve Lazio kozlarını paylaşacak.
Mücadele 10 Nisan Perşembe günü saat 19.45’te oynanacak ve tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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