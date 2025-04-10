Bodo/Glimt - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Yarı final bileti almak isteyen Lazio, Bodo-Glimt deplasmanına çıkıyor. Bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalan İtalyan ekibi, Avrupa’da yoluna devam etmek istiyor. Avrupa Ligi’nin sürpriz ekiplerinden Bodo/Glimt ise aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Bodo-Glimt - Lazio karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



BODO/GLİMT - LAZİO MAÇI NE ZAMAN?



Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda Bodo/Glimt ve Lazio kozlarını paylaşacak.



Mücadele 10 Nisan Perşembe günü saat 19.45’te oynanacak ve tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.



