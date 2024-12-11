Bodo Glimt nerenin, hangi ülkenin takımı? Beşiktaş'ın rakibi Bodo Glimt hakkında bilgiler

Bodo Glimt Norveç'in Bodo şehrindeki futbol kulübüdür. 1916 yılında kurulan takımın takma adı Glimt'dir.



Bodo Glimt, Kuzey Norveç Kupasını dokuz kez, Norveç Kupasını iki kez kazanmış, ve 1977, 1993 ve 2003 yılında Norveç ligini ikinci sırada tamamlamıştır. Kulübün destekçileri "Den Gule Horde" olarak bilinir.



En önemli başarısı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-23 sezonunda çeyrek final oynamasıdır. O sezon Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme Turunda eşleştiği Legia Varşova takımına elenerek yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.



Sırasıyla Valur, FC Prishtina ve Zalgiris Vilnius takımlarını eleyerek gruplara katıldı. Gruplarda Roma, CSKA Sofya ve Zorya Luhansk ile eşleşti. Grubu 3 galibiyet ve 3 beraberlik ile yenilgisiz olarak 2. sırada bitirerek üst tura çıktı.



Evinde oynadığı 3 maçıda kazanan Bodo Glimt özellikle Roma karşısında kazandığı 6-1 skoru ile tüm dikkatleri üstüne çekti. Sonraki turlarda Celtic ve AZ Alkmaar'ı eleyerek çeyrek finale yükseldi.



Çeyrek finalde o sezonun şampiyonu olacak olan Roma'ya elenerek turnuvaya veda etti.