Bodrum - Alanyaspor maçında gol sesi çıkmadı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Bodrum FK - Alanyaspor mücadelesinde gol sesi çıkmadı.
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Bodrum FK - Alanyaspor mücadelesi golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Bodrum 11 puanla 13. sırada yer alırken, Alanyaspor ise 10 puanla 15. sırada bulundu.
VOLKAN DEMİREL İLK MAÇINA ÇIKTI
Öte yandan Bodrum FK Teknik Direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel, ilk maçından 1 puanla ayrıldı.
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