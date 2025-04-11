Bodrum - Antalyaspor Maçı Ne Zaman? Bodrum - Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yapılacak Bodrum - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bodrum - Antalyaspor maçı nerede oynanacak? Bodrum - Antalyaspor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Bodrum - Antalyaspor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...
Bodrum - Antalyaspor Maçı Ne Zaman
Bodrum - Antalyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Bodrum - Antalyaspor maçı 12.04.2025 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Bodrum - Antalyaspor Maçı Nerede Oynanacak?
Bodrum - Antalyaspor maçı Grey Beton Bodrum Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.
Bodrum - Antalyaspor Maçının Hakemleri
Bodrum - Antalyaspor maçını orta hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Bodrum
- Antalyaspor