Bodrum FK 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Sipay Bodrum FK, RAMS Başkaşehir'i 1-0 mağlup ederek 7 maçlık hasretini dindirdi.

Turuncu-lacivertli ekip, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın önemli bir bölümünde oyun üstünlüğünü elinde bulundurdu.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Mücadelenin 80. dakikasında Jerome Opoku ile Ahmet Aslan arasında yaşanan ikili mücadelenin ardından Sipay Bodrum FK penaltı kazandı.

Bu pozisyonda yaptığı faul nedeniyle Opoku da ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bodrum temsilcisi, 83. dakikada George Puscas'ın penaltı atışını gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti.

Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan'ın 88. dakikada yaptığı 3 oyuncu değişikliği hamlesi de sonuç vermedi ve karşılaşma Sipay Bodrum FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

BAŞAKŞEHİR, İÇ SAHADA İKİNCİ KEZ MAĞLUP OLDU



RAMS Başakşehir, bu sezon Süper Lig'deki ikinci iç saha yenilgisini yaşadı.



Turuncu-lacivertliler, sahasında çıktığı 12 maçın 6'sını kazandı, 4'ünden beraberlikle ve 2'sinden yenilgiyle ayrıldı. Başakşehir, 19. haftada ağırladığı lider Galatasaray'a da 2-1 mağlup olmuştu.



İstanbul temsilcisi, bu sonuçla 33 puanda kaldı.



BODRUM FK, 7 MAÇ SONRA KAZANDI

Sipay Bodrum FK, ligde 7 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı.



Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Net Global Sivasspor'u 2-0 mağlup ettikten sonra istediği sonuçları alamayan Bodrum temsilcisi, 7 maçlık galibiyet özlemine Başakşehir karşısında son verdi.



Bu sonuçla ligde 5. kez kazanan Bodrum FK, puanını 20'ye çıkardı.



Bodrum ekibi, Portekizli teknik direktör Jose Morais yönetiminde çıktığı iki maçta 4 puan elde etti.

