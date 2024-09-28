Bodrum FK-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Bodrum Stadı'ndaki müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek. Peki, Bodrum FK-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de 7. haftaya 1 puanla son sırada giren Adana Demirspor, 6 puanla 13. sırada bulunan Bodrum FK'ye konuk olacak. Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen mavi-lacivertliler, lige bu sezon yükselen rakibi karşısında galibiyet arayacak. İşte, Bodrum FK-Adana Demirspor maçı hakkında bilgiler...
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bodrum FK, Adana Demirspor'u konuk edecek.
Maç, 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 2 kanalında yayınlanacak.
EV SAHİBİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Bodrum FK'da sakatlıkları bulunan Obekpa ve Christophe ile kart cezalısı Fredy maçta forma giyemeyecek.
Tedavileri süren Taylan ve Üzeyir'in durumu maç saati netlik kazanacak.
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