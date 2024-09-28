Bodrum FK-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de 7. haftaya 1 puanla son sırada giren Adana Demirspor, 6 puanla 13. sırada bulunan Bodrum FK'ye konuk olacak. Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen mavi-lacivertliler, lige bu sezon yükselen rakibi karşısında galibiyet arayacak. İşte, Bodrum FK-Adana Demirspor maçı hakkında bilgiler...



Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bodrum FK, Adana Demirspor'u konuk edecek.



Maç, 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 2 kanalında yayınlanacak.



EV SAHİBİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Bodrum FK'da sakatlıkları bulunan Obekpa ve Christophe ile kart cezalısı Fredy maçta forma giyemeyecek.



Tedavileri süren Taylan ve Üzeyir'in durumu maç saati netlik kazanacak.