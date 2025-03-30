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Bodrum FK, Fenerbahçe yenilgisiyle yeniden ateş hattına geriledi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Bodrum FK, müsabakadan 4-2'lik yenilgiyle ayrıldı ve yeniden düşme hattına geriledi.

Bodrum FK, Fenerbahçe yenilgisiyle yeniden ateş hattına geriledi

'de milli aranın ardından evinde 'ye 4-2 mağlup olup 6 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Bodrum FK yeniden düşme hattına geriledi.

30 puanda kalan yeşil-beyazlıların rakipleri Kayserispor ve Sivasspor haftayı galibiyetle tamamladı. Kayserispor evinde Hatayspor'u 5-0 yenerken, Sivasspor da Adana Demirspor karşısında zorlanmadı ve müsabakayı 5-1 galip bitirdi.

Bu sonuçların ardından 3 takımın da puanı 30 oldu. Bodrum FK, eksi 11 averajla Sivasspor'un gerisine düştü ve 16'ncı sırada yer buldu.

2 Nisan Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında önce Trabzonspor'a konuk olacak Bodrum Futbol Kulübü ardından ligde de yine önemli rakiplerinden Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

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