Bodrum FK-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak maça dair ayrıntılar ise futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. İşte, Bodrum FK-Hatayspor maçı hakkında bilgiler...



BODRUM FK-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Bodrum FK-Hatayspor maçı, 21 Şubat Cuma günü yapılacak.



Bodrum Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Ali Şansalan görev alacak.



Müsabaka, beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.



KONUK EKİBİN EKSİKLERİ



Bordo-beyazlı ekipte Kerim Alıcı, Kamil Ahmet Çörekçi, Lamine Diack ve Recep Burak Yılmaz'ın sakatlıkları devam ediyor.



TAKIMLARIN SON DURUMU



Düşme hattındaki iki takımdan bu karşılaşma öncesi Bodrum FK 20 puanla 17'nci basamakta yer alırken, 13 puana sahip Hatayspor 18'inci sırada bulunuyor.