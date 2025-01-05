Bodrum FK ile Kayserispor yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Bodrum FK ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

Bodrum'un sahasında oynanan mücadelede konuk ekip Bahoken'in 48. dakikada kaydettiği golle öne geçti.

Ev sahibinde 76. dakikada sahneye çıkan Cenk Şen ise skora denge sağlarken maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK 15 puanla 17. sırada yer alırken, Kaysaerispor ise 16 puanla 16. sırada bulundu.