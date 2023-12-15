Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Hakemlerimizi korumamız gerekiyor

Bodrumspor, 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ligde 2'nci sırada bulunan rakibiyle oynayacağı kritik maça hazırlanan play-off potasındaki Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir, hakemlere destek olunması gerektiğini belirterek, "Eski bir Ankaragücülü olarak Ankaragücü başkanına yakışmadı. Maalesef bu üzücü hadiseyi yaşadık. Bununla beraber birçok takımın planı altüst oldu. Hakemlerimiz ve bizlerin hata yapma oranlarının olduğunu ve yapabileceklerini unutmamamız gerekiyor. Biz onlara destek olalım onlarda ellerinden geldiğince en iyisini yapmaya çalışsınlar. Biz bir bütünüz ve bu yolda hep beraber ilerliyoruz. Bu olay çok üzücüydü" açıklamasını yaptı.



"İKİ ZORLU MAÇIMIZ VAR"



Taşdemir, "Biz 1'inci Lig'e çıktığımızdan beri her hafta hedefi olan bir takım görüntüsü çizdik. O doğrultuda devam ediyoruz. Hedefimiz hep aynı imkanlar dahilinde yarışmacı bir takım olmak istiyoruz. Oyuncu yetiştirmek gibi ciddi bir potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum. Oyuncu da çıkartabilirsek mutlu oluyoruz. İki zorlu maçımız var. Üst üste Kocaeli deplasmanı ve içeride Göztepe maçı zorlu maçlar olacak. Zorlukların üstesinden geldik bunların da üstesinden gelmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.