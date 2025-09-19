Bodrum FK zirve yarışında Başkent'te sahaya çıkacak

Geride kalan 5 maçta 11 puan toplayıp namağlup durumda olan Bodrum FK'nın teknik patronu Burhan Eşer, seriyi sürdüreceklerini söyledi.

Ankara'da 3 puanı hedeflediklerini belirten Eşer, "Takımımız iyi bir çıkış yakaladı. Ligde ve kupada kazanmayı sürdürdük. Devamını getirmek istiyoruz. Süper Lig yolunda kritik bir virajı kazasız döneceğimize inanıyoruz." dedi.

