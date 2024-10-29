Bodrum FK'da ayrılığı gündemde olan İsmet Taşdemir'e taraftardan destek

Arka arkaya kötü sonuçlar alan Bodrum FK'da İsmet Taşdemir belirsizliği sürüyor.

Yeşil-beyazlı yönetimin üst üste alınan yenilgilerden dolayı tecrübeli teknik adamla görüşme yapacağı ve Taşdemir'le vedalaşabileceği kaydedildi.





TARAFTAR AYRILMASINI İSTEMİYOR

Bodrum FK'da 4'üncü sezonunu geride bırakan İsmet Taşdemir, takımı 2'nci Lig'den Süper Lig'e taşıdı. Önce 2'nci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan Taşdemir, kulüp tarihine geçti.

Geçen sezon da 1'inci Lig Play-Off finalinde mutlu sona ulaşan Taşdemir'in takımı tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. İsmet Taşdemir'le tarihi başarılar yakalayan Bodrum FK'da taraftarlar ise 50 yaşındaki çalıştırıcının ayrılma ihtimali üzerine yönetime tepki gösterdi.



Yeşil-beyazlı renklere gönül verenler Taşdemir'e sosyal medya üzerinden büyük destek verdi. Taşdemir'le kesinlikle yola devam edilmesi görüşünde birleşen taraftarlar, aksi bir karar alınmaması gerektiğini savundu.

İddialara göre Bodrum FK'nın Taşdemir'le vedalaşması halinde Volkan Demirel'le masaya oturacağı da ifade edildi.