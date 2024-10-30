Bodrum FK'da Volkan Demirel dönemi resmen başladı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırmıştı.

Yeşil-beyazlılar, Teknik Direktörlük görevi için Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bodrum FK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ailemize hoş geldin Volkan Demirel!"