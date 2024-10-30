Bodrum FK'da Volkan Demirel dönemi resmen başladı
İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Bodrum FK, teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'in getirildiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırmıştı.
Yeşil-beyazlılar, Teknik Direktörlük görevi için Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Bodrum FK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ailemize hoş geldin Volkan Demirel!"
✍🏻Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.— Sipay Bodrum FK (@Bodrumspor_AS) October 30, 2024
Ailemize hoş geldin Volkan Demirel! 💚🤍 @1VolkanDEMIREL pic.twitter.com/31s0DG3A7g
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