Bodrum FK'dan Alanyaspor deplasmanında hayati galibiyet (Maç özeti)

Alanyaspor ile Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı.



GAİN Park Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf 1-0'lık skorla Bodrum FK oldu.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 81. dakikada Ali Aytemur kaydetti.



Bu skorun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini alan Bodrum FK, 33 puanla 14. sırada yer buldu. Üst üste 4. kez yenilen Alanyaspor ise 31 puanda 17. basamakta yer aldı.



Bodrum FK gelecek hafta Antalyaspor'u konuk edecek. Alanyaspor ise Samsunspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR



21. dakikada merkezden gelişen Alanyaspor atağında Richard'ın pasıyla topla buluşan Cordova'nın şutunda, top az farkla direğin üstünden auta çıktı.



26. dakikada Alanyaspor'un merkezden gelişen atağında Janvier'in ceza sahasına gönderdiği topla sağ çaprazda buluşan Vilhena'nın şutunda, kaleci Sousa meşin yuvarlağı kurtardı. Boşta kalan topu Bodrum FK savunması uzaklaştırdı.



39. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cordova'nın ceza sahası içerisine gönderdiği ortada iyi yükselerek topa kaleciden önce vuran Vilhena'nın vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarı çıktı.



62. dakikada sağ kanattan gelişen Bodrum FK atağında son çizgide topla buluşan Seferi'nin Balkovec'i çalımlayarak şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.



67. dakikada sol kanattan gelişen Bodrum FK atağında, çaprazda topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası dışından vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.



81. dakikada Bodrum FK öne geçti. Sol kanattan Bardhi'nin kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Ali Aytemur'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1