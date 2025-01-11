Bodrum FK'dan sürpriz Cenk Tosun hamlesi

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak Zürih forması giyen Jonathan Okitayı renklerine bağlayan Volkan Demirel'in yönetimindeki yeşil-beyazlılar için sürpriz bir isim daha gündeme geldi.

Fanatik'in haberine göre, Bodrum FK'nın sarı-lacivertlilerde 3. forvet konumunda olan Cenk Tosun'u kiralamak için harekete geçtiği öne sürüldü.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maçta forma giyen Cenk, bu mücadelelerde 1 asistlik katkı verdi.