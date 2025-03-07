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Bodrum - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman? Bodrum - Kasımpaşa Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yapılacak Bodrum - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bodrum - Kasımpaşa maçı nerede oynanacak? Bodrum - Kasımpaşa maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Bodrum - Kasımpaşa maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Bodrum - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman? Bodrum - Kasımpaşa Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Bodrum - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Bodrum - Kasımpaşa maçı 07.03.2025 20:30 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Bodrum - Kasımpaşa Maçı Nerede Oynanacak?

Bodrum - Kasımpaşa maçı Grey Beton Bodrum Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

Bodrum - Kasımpaşa Maçının Hakemleri

Bodrum - Kasımpaşa maçını orta hakem Mehmet Türkmen 
yönetecek.

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