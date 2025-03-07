Bodrum - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman? Bodrum - Kasımpaşa Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yapılacak Bodrum - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bodrum - Kasımpaşa maçı nerede oynanacak? Bodrum - Kasımpaşa maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Bodrum - Kasımpaşa maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...
Bodrum - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman
Bodrum - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Bodrum - Kasımpaşa maçı 07.03.2025 20:30 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Bodrum - Kasımpaşa Maçı Nerede Oynanacak?
Bodrum - Kasımpaşa maçı Grey Beton Bodrum Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.
Bodrum - Kasımpaşa Maçının Hakemleri
Bodrum - Kasımpaşa maçını orta hakem Mehmet Türkmen
yönetecek.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Bodrum
- Spor&Skor
- Maç
- Kasımpaşa